Jules Kounde, componentul Franței, a intrat în teren cu două lănțișoare talisman, în jurul gâtului. Grabă sau nu, fotbalistul lui Didier Deschamps a reușit să evolueze mai bine de jumătate de repriză cu accesoriile interzise până să-l observe unul dintre oficialii brizăzii de arbitraj.

La momentul în care a vrut să execute un aut, fotbalistul de la FC Barcelona a fost oprit de centralul partidei, iar unul dintre membrii staff-ului Franței i-a scos tacticos cele două lănțișoare.

Jules Koundé is playing with his chain on ✨ pic.twitter.com/ZVQY7m45EN