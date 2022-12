„Dezgustător și plin de invidie!” A greșit grav în optimile Mondialului și a fost imediat atacat brutal de colegul de la club: „Eu sunt titularul”

Sud-americanii au deschis scorul prin golul lui Messi, în minutul 35, apoi și-au dublat avantajul prin reușita lui Julián Álvarez. Golul fotbalistului de la City a venit după o greșeală uriașă a lui Mathew Ryan (30 de ani), portarul Australiei.

Eroarea lui Ryan s-a dovedit decisivă în eșecul alor săi. Australia a punctat spre finalul partidei, după un autogol al lui Enzo Fernández, dar nu a avut puterea să revină pe tabelă și să ducă jocul în prelungiri.

Imediat după ce a gafat, Mathew Ryan a fost atacat brutal chiar de coechipierul său de la FC Copenhaga. Polonezul Kamil Grabara (23 de ani), portarul titular în echipa daneză, a scris în timp real pe Twitter: „Trebuie să fie politica de vină, cu siguranță”.

Must have been politics, for sure????