Starul de la Paris Saint-Germain a condus Argentina către victorie când a deschis scorul în meciul contra Australia, înainte ca Julian Alvarez, un jucător de la Manchester City, să marcheze golul final.

Iar pentru a sărbători reușita, soția sa, Antonella Rocuzzo a distribuit pe contul său de Instagram o fotografie în care apare în brațele fotbalistului, intitulată "Momente". De asemenea, aceasta a publicat și o fotografie de familie, cu Messi și cei trei băieți ai lor, Thiago, în vârstă de 10 ani, Mateo, 7 ani și Ciro, 4 ani.

Fotbalistul în vârstă de 35 de ani este determinat să câștige prima sa cupă mondială, iar sprijinul familiei joaca un rol important în performanța sa pe teren. Mai ales că fiul său cel mare are vârsta adecvata pentru a înțelege ce se întâmplă în timpul meciurilor.

"De la început și până la ultimul fluier m-am gândit la familia mea. În special la copiii mei, care cresc și înțeleg mai mult. Am mai avut familia cu mine la Cupa Mondială - Thiago a fost acolo, dar nu era conștient de ceea ce înseamnă asta. Acum văd cum suferă și se bucură. Este ceva spectaculos. Sunt entuziasmați ca toți argentinienii, este uimitor să împărtășesc acest lucru cu ei", a declarat Messi.

Duelul dintre Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, decis de FIFA

FIFA a prezentat statistica celor doi fotbaliști în momentul celor 1000 de meciuri jucate de fiecare, iar argentinianul este superior la toate capitolele starului portughez.

În primele 1000 de meciuri, Cristiano Ronaldo a marcat 725 goluri, a oferit 216 assisturi și a câștigat 31 trofee, în timp ce Lionel Messi a bifat 789 goluri, 348 assisturi și 41 trofee.

Starul lui PSG a fost ales MVP-ul partidei din optimile de finală, iar la finalul confruntării din optimi, starul argentinian a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat pe teren: "Cred că am controlat meciul. L-am fi închis de tot dacă mai marcam un gol. În afară de ultima ocazie pe care Emi și Lisandro Martinez au salvat-o, nu am suferit prea mult. A fost un meci fizic. Sunt foarte fericit pentru această victorie și pentru am mai trecut peste un etapă".

Sursă foto: Instagram