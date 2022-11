După ce l-a amenințat pe Messi, Canelo Alvarez l-a jignit și pe Aguero. Fanii se tem că suferă de o boală specifică boxerilor

Canelo Alvarez l-a acuzat pe Messi că a sfidat Mexicul, după ce a apărut o filmare în care fotbalistul pare să calce involuntar pe tricoul adversarei la petrecerea din vestiar de după meci.

Boxerul mexican a trecut la amenințări în cazul lui Messi, iar printre cei care au sărit în apărarea starului argentinian s-a numărat și Sergio Aguero, fostul coleg din națională.

Aguero i-a transmis lui Canelo Alvarez, într-un mesaj pe Twitter, că "habar nu are de fotbal", iar tricourile sunt mereu lăsate pe podea în vestiar din cauza transpirației, ulterior urmând să fie spălate.

În această noapte, boxerul a avut un nou răspuns brutal, de această dată pentru Aguero, potrivit Marca: "Și tu, nenorocitule? Până acum îmi scriai în privat mesaje, acum plângi. Nu fi ipocrit, nenorocitule! Aguero mereu scrie ceva în public și altceva în mesajele private. Eu sunt cine sunt și nu îmi pasă ce spun ceilalți"

Potrivit publicației spaniole, având în vedere că boxerul nu avea un astfel de compartament până acum, fanii lui Canelo Alvarez se tem că mexicanul ar putea suferi de encefalopatie cronică traumatică (CTE). Boala, o afecțiune cerebrală progresivă, este specifică boxerilor sau altor sportivi din discipline de contact ori violente.

"Canelo boxează la nivel profesionist de peste 15 ani, iar până acum a încasat nenumărate lovituri la nivelul capului. Din nefericire, o persoană nu poate afla dacă are CTE până când moare", a scris Marca.

Alvarez, născut la Guadalajara, multiplu campion mondial la box, a scris pe Twitter: "L-ați văzut pe Messi ștergând pe jos cu tricoul și steagul nostru? Bine ar face să se roage la Dumnezeu să nu îl găsesc. Așa cum eu respect Argentina, și el trebuie să respecte Mexicul! Nu vorbesc despre întreaga țară, ci doar despre acest gest de rahat pe care l-a făcut Messi".

Boxerul se referă la bucuria din vestiar a argentinienilor. În imaginile postate pe rețelele sociale, jucătorii lui Lionel Scaloni cântă, iar la un moment dat Messi întinde piciorul și pare să lovească un tricou al Mexicului, care era întins pe jos.

Canelo had some strong words for Messi after seeing his locker room celebration ????

(via @canelo, nicolasotamendi30/IG) pic.twitter.com/emRRHK1nGO