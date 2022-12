Portughezii au tot căutat deschiderea scorului, până în minutul 17, când Joao Felix i-a pasat decisiv lui Goncalo Ramos printre fundașii adverși.

Atacantul nu a mai stat pe gânduri și a șutat direct spre vinclul porții lui Yann Sommer, care nu a mai avut nicio șansă să blocheze execuția.

THAT IS SOME FINISH BY GONCALO RAMOSpic.twitter.com/SpgBFkfmhN