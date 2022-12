Selecţionata Argentinei a cucerit al treilea titlu mondial după ce a învins Franţa cu scorul de 4-2 la loviturile de departajare, în finala Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, în care scorul a fost egal, 3-3 (2-0, 2-2), la capătul prelungirilor, pe Lusail Stadium din Al Daayen.

Este primul trofeu mondial câștigat de Lionel Messi cu Argentina, după finala pierdută la ediția din 2014. După ce a anunțat că este ultimul meci pe care îl joacă la un Campionat Mondial, starul argentinian s-a bucurat alături de suporterii prezenți pe stadion și a făcut turul zonei în care se aflau fanii sud-americani.

Imediat după finalul partidei, în Buenos Aires s-a dat startul sărbătorii, iar zeci de mii de argentinieni s-au bucurat pentru succesul obținut de favoriții lor.

BUENOS AIRES erupts when MESSI scores in the World Cup Final. pic.twitter.com/JmMwL2FyA1