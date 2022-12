Argentina lansează dezbaterea națională: "Acum e Messi mai bun decât Maradona?". Zeci de mii de voturi

Argentina a învins în marea finală Franța, scor 3-3 d.p (4-2 d.l.d). Lionel Messi a marcat un gol în timpul regulamentar, unul în prelungiri și unul la loviturile de departajare.

După seara de vis de pe Lusail Iconic Stadium, Olé, cel mai mare ziar de sport din Argentina, a lansat o nouă dezbatere privind duelul dintre Lionel Messi și Diego Maradona pentru supremație.

"După această performanță și după acest trofeu, este Messi mai bun decât Maradona", este întrebarea din sondajul celor de la Olé.

În câteva ore, la sondaj au răspuns aproape 50.000 de fani, iar 46% au ales varianta "Da". Alți 40% consideră că "Messi și Maradona sunt egali", în timp ce doar 14% sunt de părere că tot "El Pibe D'Oro" rămâne simbolul Argentinei.

Diego Armando Maradona a fost decisiv pentru Argentina la precedentul titlu mondial, cel din 1986, când a marcat cinci goluri în șapte meciuri, inclusiv o dublă istorică împotriva Angliei, în faza sferturior de finală.

De partea cealaltă, Lionel Messi, aflat la a cincea participare la o Cupă Mondială, a devenit primul jucător care a marcat în toate fazele competiției. În total, starul de la PSG a înscris de 7 ori, inclusiv o dublă în finală.

