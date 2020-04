Gestul de MILIOANE al ciclistului Davide Martinelli! Livreaza medicamente pe bicicleta in una din cele mai lovite zone de Covid-19 a Italiei: "A fi util pentru altii nu are pret!"

Ciclistul profesionist Davide Martinelli face voluntariat in perioada crizei de coronavirus.

Davide Martinelli livreaza voluntar medicamente in Lodetto, un sat din zona Bresciei. Sportivul merge pe bicicleta la casele oamenilor cu un rucsac in spate si cu o masca pe fata pentru a le oferi medicamentele de care au nevoie.

"Totul a inceput datorita unui grup de baieti din Lodetto, inclusiv varul meu Stefano. Sunt foarte atasat de Lodetto, o comunitate de putin peste 1500 de persoane, unde din pacate, nu exista farmacie si nici magazin alimentar! In interiorul meu ma gandesc: 'este sansa mea de a ma face util si de a le intoarce favoarea oamenilor care m-au sprijinit mereu de-a lungul anilor.

Am o bicicleta, 2 picioare acum nu prea antrenate si un rucsac, si nimic... Astazi am avut onoarea sa pot merge la farmacie pentru a colecta medicamente pentru un cuplu in varsta.

Sunt cel mai fericit om, ciclismul este frumos, totul este frumos, dar a fi util pentru altii nu are pret", au fost cateva din cuvintele lui Davide Martinelli, potrivit tuttobiciweb.it.

Lodetto este la doar 50 de km distanta de Codongo, orasul din care a pornit criza de Covid-19 in Italia.

Davide Martinelli concureaza pentru echipa Astana si toti sportivii au salariile reduse cu 30% pe perioada pandemiei.