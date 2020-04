"Vrem sa evitam o alta pandemie!" Coronavirusul va fi doar inceputul! Un sef al Organizatiei Mondiale a Sanatatii face un anunt alarmant

Pandemia de coronavirus va lasa urme adanci asupra populatiei, anunta un sef al OMS.

Doctorul Hans Kluge, de la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), si-a exprimat temerile cu privire la sanatatea mintala a oamenilor care sunt blocati in autoizolare in aceste momente.

Unul din sefii OMS a avertizat ca s-ar putea sa avem o a doua "pandemie" daca oamenii nu raman conectati la realitate in timpul in care sunt blocati in case.

Acesta spune ca putinele contacte pe care le avem cu lumea exterioara in aceste momente ar putea afecta sanatatea mintala a oamenilor.

"Suntem cu siguranta ingrijorati. Vrem sa evitam o pandemie a tulburarilor mintale pe langa o pandemie de Covid-19.

Acest lucru tine de fiecare individ. Vad acest lucru in jurul meu, il vad in casa mea, asta inseamna o povara pentru oameni. Persoanele in varsta nu isi mai pot vedea nepotii.

Asa ca mesajul meu este sa ramana cat mai conectati.

Sfatul meu pentru cei mici este sa isi sune bunicii in fiecare zi, sau de doua ori pe zi.

Sa aveti o rutina zilnica, sa ramaneti sanatosi, sa faceti exercitii fizice zilnice. As dori sa dau exemplul Danemarcei, care la televiziunea nationala, la ora 9 in fiecare dimineata canta cantece cu intreaga natiune. Sentimentul de apartenenta este foarte, foarte important. Trebuie sa lucram la asta impreuna", a spus doctorul Hans Kluge pentru The Times.