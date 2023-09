„Sărutul cu Jenni ar fi ca unul cu fiicele mele!” Luis Rubiales, noi declarații după gestul controversat: „Uitați-vă la mine, sunt un om bun!” 

Președintele Federației Spaniole de Fotbal e implicat într-un mare scandal, după ce a sărutat-o pe Jenni Hermoso, jucătoarea care a cucerit titlul mondial alături de naționala iberică, în momentul decernării medaliilor, fără consimțâmântul ei. Rubiales a fost suspendat FIFA pentru gestul său și e investigat pentru agresiune sexuală.

Rubiales și-a dat demisia, după cum a anunțat în cadrul unui interviu acordat jurnalistului britanic Piers Morgan, însă a oferit noi declarații controversate pe subiect.

Ce a mai spus Luis Rubiales despre scandal

„Semificația sărutului cu Jenni ar fi exact aceeași ca a unuia cu una dintre fiicele mele. Între prieteni și rude asta este ceva extrem, extrem de comun.

Am comis o eroare, îmi prezint scuzele, dar să fim clari: sub nicio circumstanță nu este o agresiune sexuală. Am încredere deplină că adevărul va ieși la iveală și totul va fi bine. Uitați-vă la mine, sunt un om bun.

Îmi este extrem de rușine de gestul meu. Nu există scuze. Îmi prezint scuzele pentru că nu ar fi trebuit să am un astfel de comportament”, a declarat Rubiales citat de marca.com.