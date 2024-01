„Cristiano are pasiune pentru fotbal, Neymar pentru alte lucruri!” Antrenorul lui Al-Hilal a vorbit despre fotbalistul brazilian 

Antrenorul portughez se află pe primul loc în clasamentul din prima ligă a Arabiei Saudite cu Al-Hilal, însă nu se poate baza pe transferul stelar făcut în vara anului trecut, Neymar. Fotbalistul brazilian s-a accidentat grav la ligamentul încrucișat în urmă cu câteva luni și absentează până în primăvară.

Jorge Jesus a vorbit despre jucătorul brazilian, comparându-l pe acesta cu Cristiano Ronaldo, alt star care strălucește în Arabia Saudită.

Jorge Jesus: „Neymar își pune viața privată pe primul loc!”

Tehnicianul nu s-a reținut și a spus că Neymar prioritizează viața personală, în detrimentul celei profesionale, așa cum face Cristiano Ronaldo, care de-a lungul carierei nu a suferit nicio accidentare gravă.

„Cristiano Ronaldo are mai multă pasiune pentru fotbal, de aia, prioritizează fotbalul. Neymar are mai multă pasiune pentru alte lucruri și pune acele lucruri, cum sunt viața sa privată, pe primul loc. Însă ca jucător e fabulos. Dar și ca om, am petrecut o lună și jumătate cu el, m-a surprins pozitiv la toate capitolele.

Nu am avut deloc noroc la începutul mandatului. De ce? Nu am muncit niciodată cu Neymar. Am lucrat o lună și jumătate, atât. E ceva ieșit din comun, e ieșit din comun. Astfel am pierdut din calitate, cel puțin ofensiv. Este un băiat extrem de ușor de anrenat, e un băiat extrem de dulce și înțelelgător”, a declarat Jorge Jesus citat de Mundo Deportivo.