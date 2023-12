„Ce idiot... să vezi dacă pierdem!” Leo Messi a vorbit despre momentul în care s-a bucurat ostentativ în fața lui Van Gaal la Mondial 

Meciul Argentinei cu Olanda din sferturile de finală ale Mondialului a fost unul extrem de tensionat. 'Pumele' au condus cu 2-0, însă olandezii au egalat pe final prin 'dubla' lui Weghorst, care a trimis meciul în prelungiri.

Căpitanul Leo Messi a fost în centrul atenției, ca de obicei, însă la acel meci s-a remarcat și prin gesturile sale. După ce a înscris, argentinianul a mers către banca de rezerve a Olandei, în fața lui Louis van Gaal, pentru a se bucura ostentativ, gest necaracteristic.

Leo Messi a regretat instant gestul făcut

La aproape un an de la acel meci, Leo Messi a vorbit despre duelul tensionat și deși în trecut a recunoscut că s-a enervat din cauza declarațiilor făcute înainte de Louis van Gaal și de câțiva dintre jucătorii olandezi, acum a dezvăluit că și-a regretat instant gestul.

„Nu am jucat nervos acel meci. Mă deranjează când se vorbește în afara terenului și există lipsă de respect la adresa rivalului. Eu nu am fost niciodată așa. Pe teren se pot întâmpla un milion de lucruri și rămân acolo. Înainte de meci, să vreau să încing totul și să fiu lipsit de respect, nu am făcut niciodată asta și nu îmi place să mi se facă. Cred că Louis van Gaal a făcut-o puțin intenționat și a vorbit și atacantul. Mie nu îmi plac lucrurile astea.

Am regretat imediat ce am făcut acel gest. Mi-am zis: 'Ce idiot... mai lipsește acum să nu câștigăm meciul'. Pentru că astfel de lucruri se pot întâmpla”, a declarat Leo Messi citat de tycsports.com.

Leo Messi, explicații pentru meciul cu Olanda

La aproape un an, fără o lună, de la acel meci, Leo Messi (36 ani), a vorbit într-un interviu pentru L'Equipe despre acea partidă.

„Înainte de meci au început să facă declarații publice și să provoace tensiuni între noi, în special antrenorul Van Gaal și jucătorul care a apărut la conferință înainte de meci (n.r. Memphis Depay). În meci, s-au comportat într-un mod ciudat și incorect, în special la loviturile de departajare.

După meci au vrut să o facă pe Argentina să pară personajul negativ al poveștii. S-au întâmplat multe lucruri și în momente de tensiune, toată lumea se comportă diferit”, a declarat Leo Messi în L'Equipe.

Întrebat despre momentul cu Weghorst, Leo Messi a răspuns la fel de tranșant. „Asta are legătură cu ce s-a întâmplat înainte și în timpul meciului. Au vorbit foarte mult. Recunosc că nu mi-a plăcut să mă văd în ipostazele alea, însă au fost momente tensionate și orice s-ar fi putut întâmpla”.