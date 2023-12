„Am vrut să îl scuip în față! I-am dat o palmă!” Președintele bătăuș al lui Ankaragucu a comentat după ce l-a agresat pe arbitru 

Halil Umut Meler a fost bătut cu agresivitate de oficialii gazdelor, iar „tonul” l-a dat chiar președintele lui Ankaragucu, Faruk Koca, cel care l-a lovit cu pumnul pe arbitru. Ulterior, jucătorii și reprezentanții staff-ului au început să îl lovească agresiv cu picioarele pe 'centralul' aflat la pământ, care a fost dus la spital și internat, suferind o fractură de pomete.

Faruk Koca și două persoane au fost arestate, iar șase au fost trimise în instanță, printre care și președintele lui Ankaragucu. Oficialul clubului a vorbit după scenele șocante, neasumându-și responsabilitatea. Mai mult, Koca a spus că s-a dus pe teren să îl scuipe pe Meler și i-a dat doar o palmă, deși din imagini reiese clar că l-a lovit cu pumnul.

„Incidentul a ajuns să capete amplpoare din cauza deciziilor eronate și a comportamentului provocator al arbitrului. Ținta mea a fost să reacționez verbal la adresa arbitrului și să îl scuip în față. L-am pălmuit peste față. Palma pe care i-am dat-o nu i-a provocat fractura.

După palma pe care i-am dat-o, arbitrul a stat în picioare pentru 5-10 secunde, apoi s-a aruncat pe jos. M-au scos imediat de la fața locului din cauza problemelor mele cu inima. Pe lângă asta, nu îmi asum niciun incident care a avut loc”, a declarat președintele Koca conform cnnturk.com.

In Case You Missed It:

Turkish club Ankaragucu’s president Faruk Koca punched referee Halil Umut Meler after his side's 1-1 draw with Rizespor.

The Turkish League has been suspended until further notice. pic.twitter.com/0Q0c8StcNk