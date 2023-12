Ce nu s-a văzut la TV în Ankaragucu - Rizespor. Arbitrul a fost filmat în timp ce jucătorii îl călcau în picioare

După ultimul fluier, Faruk Koca, președintele lui Ankaragucu, a intrat pe teren și l-a lovit cu pumnul în ochi pe arbitrul Halil Umut Meler. Căzut la pământ, centralul a fost lovit cu picioarele în cap de doi jucători, scrie Fotomac.

În spațiul media, Mirror Football a publicat un videoclip pe platforma Twitter/X în care se poate vedea cum ”centralul” Halil Umut Meler e atacat de către jucători, care îl lovesc fără scrupule cât timp e baricadat la pământ.

???????????? Referee Halil Umut Meler was attacked after the Ankaragucu vs Rizespor clash in shocking scenes in the Turkish Super Lig

????: Sozcu pic.twitter.com/YkHjy6D5ZW