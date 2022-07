Pogba s-a întors la Juventus după şase ani nu foarte reuşiţi la Manchester United. Mijlocaşul de 29 de ani, campion mondial cu naţionala Franţei şi de patru campion al Italiei cu bianconeri între 2012 şi 2016, a jucat în prima repriză, la fel ca extrema argentiniană, venit în urmă cu două săptămâni de la PSG.

Di Maria a fost la originea primului gol, centrarea sa pentru lovitura de cap a lui Federico Gatti fiind respinsă de portarul lui Chivas până la Marco Da Graca, care a marcat din apropiere (10).

Mattia Compagnon a marcat al doilea gol al torinezilor după un şut deviat de un fundaş (80).

Juve va mai disputa două meciuri amicale în SUA, marţi contra lui FC Barcelona, la Dallas, şi sâmbăta viitoare contra lui Real Madrid pe Rose Bowl din Pasadena, în California.

AGERPRES

În timpul meciului, în minutul 35, Angel Di Maria a căzut după ce a fost izbit în plin de arbitru, la jumătatea terenului. Argentinianul s-a ridicat cu greu după ciocnirea cu „centralul” partidei.

The referee tackle on Angel Di Maria had me cackling pic.twitter.com/w9B67B1LqZ