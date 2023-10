Vestea momentului: Jose Mourinho a început deja negocierile cu altă echipă!

În ultima vreme s-a zvonit că portughezul ar fi ”pe făraș” la echipa sa, din cauza rezultatelor modeste ale echipei. Doar că ”The Special One” nu duce lipsă de oferte.

Jurnalistul Rudy Galetti anunță că Al-Hilal l-a căutat pe Jose Mourinho în vederea unor posibile negocieri pentru sezonul următor.

Arabii ar vrea să profite de situația contractuală a antrenorului, care a intrat deja în ultimul an de contract cu Roma, iar din vară va deveni liber. În plus, Mourinho a și dezvăluit recent că și-ar dori să antreneze în Arabia Saudită.

”Sunt la Roma, sunt concentrat și voi da totul până în ultima zi. Voi merge în Arabia Saudită în timpul meu liber, sunt convins că o să lucrez acolo. Nu știu unde dar sigur o să mă duc. E ceva ce în mod sigur voi face”, a spus Mourinho, la Elehkaya Show.

????????️ #AlHilal started contacts with Josè #Mourinho to explore the room of negotiation for the next season.

???? The current #ASRoma coach shouldn't renew the contract with the ???????? - expiring in June 2024 - and the ???????? club would finally like to convince him with a huge proposal. pic.twitter.com/jdVO8JTOAV