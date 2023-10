Pe ”făraș” la AS Roma, Jose Mourinho știe deja unde vrea să antreneze: ”Sigur o să mă duc”

Începutul modest de sezon din Serie A nu a fost pe placul celor de la AS Roma. Șefii clubul ar fi gata să facă o schimbare la nivelul băncii tehnice și să-l demită pe Jose Mourinho (60 de ani).

Totul depinde de rezultatul din această etapă, cu ultima clasată Cagliari, care nu are nicio victorie după primele șapte etape. Aflat ”pe făraș” la echipa sa de club, Jose Mourinho și-a făcut deja planul.

”The Special One” este convins că următoarea sa destinație va fi Arabia Saudită.

”Sunt la Roma, sunt concentrat și voi da totul până în ultima zi. Voi merge în Arabia Saudită în timpul meu liber, sunt convins că o să lucrez acolo. Nu știu unde dar sigur o să mă duc. E ceva ce în mod sigur voi face”, a spus Mourinho, la Elehkaya Show.

Josè #Mourihho a Elehkaya Show: “Sono alla #Roma, sono concentrato e darò tutto fino al mio ultimo giorno. Verrò in ArabiaSaudita durante il tempo libero, ho la convinzione che ci lavorerò. Non so quando ma sono sicuro che ci andrò. È una cosa che farò sicuramente” #calciomercato