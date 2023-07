Ungaria trăiește un vis! Al treilea transfer ”de poveste”: unde merge fotbalistul care ”decide un meci de unul singur”

Internaționalii maghiari s-au vândut pe sume fabuloase în această vară, la care fotbalul românesc doar visează în ultima perioadă. După două mutări sonore, un alt jucător din naționala Ungariei este aproape de o mutare ”de vis”.

Roland Sallai (26 de ani), extrema dreaptă a celor de la Freiburg, este pe punctul de a se transfera în Serie A! Bologna e gata să ofere nu mai puțin de 13 milioane de euro pentru serviciile sale.

Jurnalistul Nicolo Schira scrie că cele două părți sunt în discuții, iar în următoarele zile ar urma să aibă loc o întâlnire decisivă pentru viitorul internaționalului maghiar.

#Bologna are in talks with #Freiburg to try to sign Roland #Sallai. Expected a meeting in the next days. #transfers