Ungaria e gata de o nouă lovitură: ”tancul” titular în Premier League e aproape de transferul carierei!

La aproape un an distanță, Ungaria poate da o nouă lovitură, cu un jucător titular în Premier League. Este vorba despre Milos Kerkez (20 de ani), jucătorul de bandă stângă transferat în vara anului 2023 de Bournemouth de la AZ Alkmaar, pentru 17,8 milioane de euro.

Maghiarul s-a acomodat într-un timp foarte scurt în Premier League și a reușit să se impună ca titular. Până acum a adunat 24 de partide, în Premier League, FA Cup și Cupa Ligii, iar evoluțiile sale au atras atenția cluburilor importante din campionatul englez.

Potrivit jurnalistul Ben Jacobs, Kerkez este dorit de Chelsea și Manchester United, două dintre echipele cu pretenții din campionatul englez.

Rămâne de văzut în ce condiții ar fi dispusă Bournemouth să se despartă de fotbalistul maghiar, având în vedere că și cota sa de piață a crescut semnificativ în ultima perioadă. Acum, Kerkez este cotat la 20 de milioane de euro de site-urile de specialitate.

????????| ????????????: Bournemouth left back Milos Kerkez is one to watch. Both Chelsea and United are scouting him, and are big fans. [@JacobsBen, United Stand YT] #MUFC pic.twitter.com/xp9PGdDX6k