UNDE A DISPARUT RONALDO? Atacantul lui Juventus lipseste dintr-un top pe care il DOMINA in anii precedenti 

Cristiano Ronaldo nu se gaseste in cea mai buna forma a carierei sale.

Atacantul lui Juventus nu s-a adaptat inca la noua echipa, iar randamentul si prestatiile sale nu sunt cele mai bune. Acest lucru se vede din absenta lui din top 15 marcatori ai anului 2019.

Primul loc in clasament este ocupat de super-atacantul lui Bayern, Robert Lewandowski, care a inscris 45 de goluri in 42 de meciuri. In ultimul meci, a intrat in istoria Champions League, cu cel mai rapid "poker" din meciul cu Steaua Rosie Belgrad, inscris in doar 14 minute.

Lionel Messi ocupa locul secund pe podium, cu 39 de goluri, in acelasi numar de meciuri ca si Lewandowski. Podiumul este completat de Karim Benzema, vedeta lui Real Madrid, care are 33 de goluri in 44 de meciuri.

Cristiano Ronaldo a inscris doar 18 goluri in 33 de meciuri disputate, marcand mult mai putine goluri fata de anii trecuti.

Top 15 marcatori in 2019

Robert Lewandowski - 45 goluri, 42 meciuri

Lionel Messi - 39 goluri, 42 meciuri

Karim Benzema - 33 goluri, 44 meciuri

Kylian Mbappe - 32 goluri, 35 meciuri

Sergio Aguero - 29 goluri, 38 meciuri

Raheem Sterling - 27 goluri, 42 meciuri

Sadio Mane - 27 goluri, 42 meciuri

Ciro Immobile - 25 goluri, 39 meciuri

Pierre-Emerick Aubameyang - 25 goluri, 41 meciuri

Wissam Ben Yedder - 25 goluri, 39 meciuri

Jaime Vardy - 24 goluri, 31 meciuri

Moussa Dembele - 24 goluri, 44 meciuri

Duvan Zapata - 23 goluri, 32 meciuri

Luis Suarez - 23 goluri, 42 meciuri

Timo Werner - 22 goluri, 34 meciuri