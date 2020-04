Toate echipele isi doresc sa obtina semnatura lui! Unde poate ajunge cel mai bun marcator din Franta

Real Madrid, Manchester United sau Liverpool sunt doar cateva nume care incearca sa il transfere in aceasta vara pe atacantul lui Monaco, Wissam Ben Yedder.

Fostul atacant de la Sevilla a marcat deja in acest sezon 18 goluri si a devenit unul dintre cei mai "vanati" jucatori din Europa. Francezul in varsta de 29 de ani este principala tinta a mai multor cluburi din Anglia si Spania.

L'Equipe a scris ca in Spania exista o serie de cluburi interesate de serviciile jucatorului cotat la 50 de milioane de euro, in frunte cu Real Madrid, Atletico Madrid sau Valencia, toate interesate sa il transfere in aceasta vara.

In Anglia, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham si Arsenal si-au manifestat interesul pentru el, fapt ce ar putea declansa o adevarata lupta pe piata de transferuri.

Atacantul francez a sustinut ca Barcelona a incercat sa obtina semnatura sa in ultimele doua perioade de transferuri.

"As fi putut sa merg la Barcelona mult mai devreme", a declarat Ben Yedder pentru Onze Mundial.

"Vara trecuta m-au contactat, au strans multe informatii despre mine si acelasi lucru s-a intamplat si in aceasta iarna, dar transferul nu s-a concretizat", a povestit atacantul lui Monaco.

Vezi VIDEO cu cele mai tari momente ale lui Ben Yedder in sezonul 2019/2020: