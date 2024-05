Thomas Tuchel a uitat-o deja pe FC Bayern! Unde ar putea ajunge în vară

Vincent Kompany este cel care a preluat frâiere ”bavarezilor”, asta după ce conducerea lui FC Bayern l-a contactat pe Pep Guardiola pentru a cere o părere în privința antrenorului belgian.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe rețelele social media că Thomas Tuchel vrea să revină pe banca unei echipe încă din această vară dacă se ivește o oportunitate bună.

Mai mult, italianul a punctat pe platforma Twitter/X că Manchester United, în cazul în care-l va demite pe Erik ten Hag, e gata să-l cheme pe Thomas Tuchel la cârma de pe ”Old Trafford”.

”E foarte dornic să revină în Premier League”, a mai informat Fabrizio Romano pe contul său oficial.

