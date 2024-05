FC Bayern l-a contactat de urgență pe Guardiola! Motivul pentru care ”bavarezii” au apelat la antrenorul spaniol

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a scris pe rețelele social media că ”bavarezii”, în căutarea unui antrenor după despărțirea iminentă de Thomas Tuchel, au apelat la Pep Guardiola pentru a se interesa de maniera în care gestionează lucrurile Vincent Kompany.

Italianul a mai punctat pe platforma Twitter/X că relația dintre Pep Guardiola și FC Bayern este excelentă, iar spaniolul le-a comunicat nemților că Vincent Kompany este un antrenor talentat, inteligent și ideal pentru cârma ”bavareză”.

”Bayern i-a cerut opinia lui Pep Guardiola despre Vincent Kompany, după câteva discuții interne. Relația dintre Bayern și Pep e excelentă. Guardiola a vorbit la superlativ despre Kompany. A spus că e un antrenor talentat, un tip inteligent și că e candidatul ideal pentru job”, a scris Fabrizio Romano.

???????? Bayern have asked Pep Guardiola's opinion on Vincent Kompany after internal discussions revealed on Monday.

The relationship between Bayern and Pep remains excellent.

Guardiola spoke highly of Kompany as talented coach, smart guy, ideal candidate for the job. pic.twitter.com/PI0iLiCyJW