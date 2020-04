Termen final pentru incheierea cupelor europene! Anuntul facut de presedintele UEFA: "E o perioada favorabila!" 

Aleksander Ceferin, presedintele UEFA, a anuntat un nou termen limita pentru incheierea cupelor europene.

Presedintele UEFA a oferit un interviu canalului german ZDF in care a anuntat luna august ca fiind limita incheierii Champions League si Europa League, competitii aflate in faza optimilor de finala.

"Iulie-august mi se pare o perioada favorabila pentru a incheia competitile noastre europene. Pe de alta parte, incheierea competitiilor in septembrie sau octombrie ar fi fara indoiala prea tarziu", a declarat Ceferin.

In cazul in care autoritatile din tarile europene nu permit reluarea meciurilor, Ceferin a admis ca sezonul va fi oprit.

"Este o situatie speciala, care cere flexibilitate in legatura cu programul meciurilor. Daca se va calma criza, vom incepe sa jucam mai devreme. Cate un meci in sferturi si semifinale. Este o posibilitate, pe teren neutru. Organizarea unui Final Four sau Final Eight este doar o optiune. Daca politicul ne va impiedica sa jucam, nu vom avea de ales decat sa punem punct sezonului", a adaugat Ceferin.