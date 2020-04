UEFA ameninta Belgia cu excluderea cluburilor din cupele europene daca incheie sezonul! Anuntul facut de Ceferin 

Belgia a anuntat ca va tine o sedinta in care se va discuta posibilitatea incheierii campionatului chiar din aceasta luna din cauza pandemiei de coronavirus.

Anuntul facut de belgieni nu a fost pe placul UEFA, care s-a aratat dezamagita de decizia pe care acestia vor sa o ia.

Aleksander Ceferin, presedintele UEFA si Andrea Agnelli, omologul sau de la Asociatia Cluburilor Europene au cerut ligilor sa nu se grabeasca in inchiderea campionatelor. Mai mult, au amenintat oficialii ligii din Belgia ca si-ar putea exercita dreptul de a exclude cluburile din cupele europene daca persista in ideea de a da ca si finalizat campionatul.

"Avem incredere ca fotbalul ar putea fi reluat in urmatoarele luni, in conditiile dictate de autoritatile publice si credem ca orice decizie de a abandona competitiile interne este prematura si nejustficata in aceasta etapa.

O incheiere prematura ar ridica indoieli in legatura cu implinirea conditiei mentionate. In caz contrar, vor fi evaluate drepturile cluburilor de a fi admise in competitile organizate de UEFA pentru sezonul 2020/2021, in acord cu normele competitionale aplicabile", au comunicat oficialii UEFA.