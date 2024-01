Surpriză! Cum a votat Kylian Mbappe pentru trofeul FIFA 'The Best'

După ce a câștigat Cupa Mondială cu Argentina la finalul anului 2022, Leo Messi a câștigat și cele două trofee individuale acordate de France Football și FIFA: Balonul de Aur și trofeul FIFA 'The Best'.

Kylian Mbappe l-a votat pe Messi pentru trofeul FIFA 'The Best'

Pentru trofeul FIFA 'The Best' au votat atât fanii, jurnaliștii, cât și selecționerii și căpitanii tuturor naționalelor din lume. Potrivit site-ului FIFA, Kylian Mbappe l-a votat chiar pe fostul său coleg de la PSG, Leo Messi.

Argentinianul a fost primul în topul preferințelor lui Mbappe pentru trofeu, urmat de Erling Haaland și Kevin De Bruyne.

Dacă atacantul francez de la PSG l-a preferat pe Leo Messi, Didier Deschamps l-a votat pe Kylian Mbappe pentru trofeul acordat de FIFA.

Official: Mbappé's votes for The Best 2023.

- 1: Leo Messi

- 2: Haaland

- 3: De Bruyne pic.twitter.com/JJm8TsxoQj