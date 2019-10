Superstitiile lui Maradona! Legenda Argentinei a INTERZIS jucatorilor sa mai poarte culoarea verde. Ce alte schimbari a mai facut la noua sa echipa

Diego Maradona este antrenorul celor de la Gimnasia La Plata.

Maradona a implementat reguli bizare in cadrul noului sau club, Gimnasia La Plata, in incercarea de a salva echipa de la retrogradare. Argentinianul s-a reintors in antrenorat in tara natala dupa 29 de ani.

Maradona a revolutionat vestiarul in totalitate cu superstitiile sale, interzicand culoarea verde in vestiar, pe motiv de ghinion, lucru pe care l-a mostenit de la fostul sau antrenor, Carlos Bilardo, cel care a castigat cu nationala Argentinei Campionatul Mondial din 1986. Astfel ca, majoritatea jucatorilor echipei au fost nevoiti sa isi schimbe ghetele, deoarece aveau culoarea verde in ele.

De asemenea, argentinianul a adus un preot sa binecuvanteze jucatorii, in incercarea de a scapa de energia negativa a clubului, pe care o considera responsabila pentru situatia in care Gimnasia se afla. Maradona a incercat sa scape si de tricourile cu numerele 13 si 17, insa Federatia Argentiniana de Fotbal nu i-a permis acest lucru in plin sezon competitional.

Maradona s-a blindat de "talismane norocoase". Antrenorul nu se dezlipeste de rozariul pe care l-a purtat la Campionatul Mondial din 1986, dar si de o sapca de baseball pe care a primit-o de la controversatul lider venezuelean, Nicolas Maduro.

Aducerea lui Maradona pe banca celor de la Gimnasia a imbunatatit vizibil stilul de joc al echipei, care desi a pierdut primele meciuri sub comanda sa, a fost mult mai periculoasa si si-a creat ocazii. In cel de-al patrulea meci, Gimnasia a obtinut prima victorie a sezonului, impotriva celor de la Godoy Cruz, cu scorul de 4-2.