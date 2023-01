Steven Gerrard, la un pas să devină selecționer!

Federația Poloneză de Fotbal îl are în capul listei pentru postul de selecționer pe fostul mare jucător al lui Liverpool și antrenor al lui Ianis Hagi la Rangers.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, discuțiile între cele două părți continuă și se așteaptă ca antrenorul englez să ia decizia finală cu privire la viitorul său.

Reprezentanții Federației Poloneze vor să discute din nou cu Gerrard, astfel că în perioada următoare ar putea să apară noi vești legate de situația fostului star de la Liverpool.

Discussions between Steven Gerrard and Poland are ongoing. Waiting for his final decision but it’s being considered, as reported by Polish press earlier in the week. ???????????? #Poland

Polish FA will speak again to Gerrard in order to proceed with discussions. pic.twitter.com/2CnFNHhPHd