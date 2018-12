SOC TOTAL! Atac al lui Neymar la Messi! Tocmai a anuntat unde vrea sa joace

Intentionat sau nu, Neymar si-a intepat fostul coechipier de la Barcelona.

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Inca de cand a ajuns la Paris Saint-Germain pentru o suma record de 222 de milioane de euro, despre Neymar se vorbeste ca ar urma sa plece. In ultima perioada, cel mai des a aparut varianta revenirii la Barcelona. Acum, Neymar a anuntat unde doreste sa joace in viitor.

Intr-un mesaj video pentru jucatorul celor de Manchester City, Benjamin Mendy, Neymar l-a intepat subtil pe Messi: "Premier League este o competitie uriasa. Una dintre cele mai grozave din intreaga lume. Nu stim ce va fi maine insa cred ca orice jucator pentru a fi considerat mare trebuie sa joace macar o zi in Premier League" a spus Neymar.

Neymar a marcat 11 goluri in Ligue 1 in acest sezon si 15 in toate competitiile. In partida de miercuri seara, PSG s-a impiedicat pe terenul lui Strasbourg, scor 1-1, al 2-lea egal consecutiv in campionat dupa ce PSG castigase primele 14 meciuri ale sezonului in Franta.