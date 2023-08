Sergino Dest pleacă de la Barcelona! S-a înțeles deja cu noul său club

Sergino Dest (22 de ani) a revenit la Barcelona după ce a fost împrumutat în sezonul precedent la AC Milan. Italienii nu au vrut să-l transfere definitiv pe fundașul olandez, astfel că acesta s-a întors pe Camp Nou.

Doar că olandezul nu intră în planurile lui Xavi și va fi, din nou, cedat la o altă echipă. PSV Eindhoven îl va transfera sub formă de împrumut cu opțiunea unui transfer definitiv pentru zece milioane de euro, anunță jurnalistul Nicolo Schira.

Dacă va fi transferat, Dest va semna un contract valabil până în 2028 cu PSV, rivala lui Ajax Amsterdam, club la care fundașul de bandă a făcut junioratul.

Cu PSV Eindhoven, Dest se va lupta pentru un loc în grupele UEFA Champions League. Olandezii au trecut de turul trei din preliminarii, astfel că acum vor juca în play-off și vor întâlni Rangers, echipa lui Ianis Hagi, în dublă manșă.

???? Done Deal! Sergino #Dest to #PSV from #Barça on loan with option to buy (€10M). Contract until 2028 (1+4). #transfers