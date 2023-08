Joao Felix (23 de ani) s-a întors la Atletico Madrid după ce a fost împrumutat la Chelsea în sezonul precedent. Mauricio Pochettino, noul antrenor al londonezilor, nu l-a inclus în planurile sale, astfel că lusitanul s-a întors pe Wanda Metropolitano.

Acum, Felix este foarte aproape de un transfer la Barcelona, una dintre rivalele lui Atletico, tot sub formă de împrumut.

Potrivit jurnalistului Gianluca Di Marzio, negocierile dintre cele două cluburi avansează, iar dacă se va ajunge la o înțelegere, portughezul va fi jucătorul Barcelonei pentru o sumă cuprinsă între șapte și opt milioane de euro.

???? Negotiations are progressing for João Felix to Barcelona!

If the deal closes, it will be a loan with a fee of around €7m-€8m.

(Source: @DiMarzio ) pic.twitter.com/SQh18qzfPl