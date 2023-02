Al-Nassr vrea să-i aducă lui Cristiano Ronaldo un coechipier de la Real Madrid! Superstarul e așteptat în Arabia Saudită 

Odată cu transferul lui Cristiano Ronaldo (38 ani), Al-Nassr și-a propus să fie cel mai important club de fotbal din Asia. În consecință, după deținătorul a 5 Baloane de Aur, saudiții doresc ca din vara lui 2023 să-l aibă și pe Sergio Ramos (36 ani) în echipă, când îi expiră contractul cu PSG, potrivit Marca.

„Al-Nassr este interesat de Sergio Ramos! Jucătorul nu are momentan vești cu privire la o posibilă prelungire la PSG, club unde se simte bine”, este informația furnizată de spanioli.

Sergio Ramos, retras de la naționala Spaniei și viitor incert la PSG

Recent, Sergio Ramos s-a retras oficial de la naționala Spaniei. Fundașul central, campion mondial și dublu campion european cu „Furia Roja”, a fost anunțat de selcționerul Luis de la Fuente (61 ani) că nu va conta pe serviciile sale în drumul spre EURO 2024.

„A venit timpul. Timpul să spun 'la revedere' naționalei Spaniei. La Roja. În această dimineață, am primit un telefon de la actualul selecționer care m-a informat că nu fac și nu voi face parte din planurile sale, în ciuda a ce am făcut în cariera mea.

Din păcate nu va fi așa și pentru mine, pentru că fotbalul nu este întotdeauna corect și fotbalul nu este niciodată doar fotbal. Prin toate astea o să transmit tristețea pe care o simt în momentul de față cu voi. Dar țin capul sus și sunt recunoscător pentru toți acești ani și pentru tot sprijinul acordat”, este msajul postat de Sergio Ramos pe conturile oficiale de social media.

Deocamdată, Sergio Ramos nu și-a prelungit angajamentul cu PSG, în ciuda prestațiilor sale bune din ultima perioada. De altfel, la mijlocul lunii februarie, stoperul a vorbit despre sentimentele care l-au încercat când a plecat după 16 ani de la Real Madrid și începutul dificil de pe Parc des Princes.

„Să plec de la Real Madrid a fost o mare schimbare. La început a fost foarte dificil. Să găsesc o nouă locuință, să ne acomodăm ca familie.

Apoi m-am accidentat, totul a mers prost. A fost greu să mă recuperez, să mă adaptez noului sistem. Am început să mă îndoiesc dacă am făcut o alegere potrivită sau nu. Totuși, cariera mea se definește prin perseverență și muncă, așa că am continuat să lupt”, a declarat Sergio Ramos pentru site-ul UEFA.