Revenire SPECTACULOASA pentru Arsene Wenger! Este dorit pentru cel mai dificil post din fotbal

Arsene Wenger a plecat in vara lui 2018 dupa 22 de ani petrecuti la Arsenal.

Legenda celor de la Arsenal este gata sa revina in fotbal. Plecat in vara trecuta de la echipa pe care o pregatea din 1996, despre Wenger s-a scris ca ar fi dorit de Real Madrid, PSG sau Bayern Munchen. Insa antrenorul francez are sanse mari sa preia o echipa nationala.

France Footbal anunta ca Federatia din Qatar este hotarata sa-l aduca pe Wenger pentru a pregati echipa inainte de Cupa Mondiala pe care o va organiza Qatar in 2022. Wenger ar avea o misiune extrem de dificila - sa obtina performante cu o nationala fara vreun succes important in fotbal.

Conform jurnalistilor francezi, Wenger este tentat de o experienta la o echipa nationala, dar si de perspectiva de a participa la un Campionat Mondial. Wenger, se pare, are relatii foarte bune cu oficiali importanti din cadrul Federatiei din Qatar.