Razvan Lucescu STRALUCESTE! PAOK, 15 victorii din 16 posibile in Grecia. Ultima reusita a antrenorului roman

PAOK e pe val in Grecia!

PAOK a castigat cu 3-0 meciul din etapa a 16-a cu Panionios.

Dupa 16 meciuri jucate, PAOK are 30 de goluri marcate si doar 6 primite, fiind singura echipa neinvinsa in campionatul grecesc. In clasament, PAOK are 44 de puncte, urmata pe Olympiacos cu 36.

In meciul cu Panionios, echipa antrenata de Razvan Lucescu a deschis scorul in minutul 11 prin Diego Biseswar si a intrat la vestiare la pauza cu 2-0, dupa reusita lui Vieirinha.

Adversarii au ramas in 10 in prima repriza, dupa ce Makrillos a luat doua galbene in mai putin de 10 minute.

Ultimul gol pentru PAOK a venit in minutul 69 si a fost marcat de Skakhov.

Meciul decisiv pentru campionat va fi PAOK - Olympiacos, pe 10 februarie.