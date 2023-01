Însă, Răzvan Lucescu a făcut show în Arabia Saudită. Tehnicianul român a câștigat Champions League în Asia în sezonul 2018/19 cu Al-Hilal, echipă căreia i-a adus și Cupa Saudi și titlul.

Răzvan Lucescu știe care e problema în Arabia Saudită. Ce l-ar putea dezavantaja pe CR7

Invitat la emisiunea „SuperFanii”, unde a participat activ alături de Mihai Mironică și Radu Buzăianu, Răzvan Lucescu a spus lucrurilor pe nume și a evidențiat că singura problemă din Arabia Saudia este temperatura.

Chiar și așa, tehnicianul a plecat cu amintiri fantastice de acolo și a specificat că a fost cea mai frumoasă experiență pe care a trăit-o ca antrenor.

„Eu am trăit o experiență incredibilă în Arabia Saudită și o să spun că a fost cea mai frumoasă și interesantă experiență. E legată și de faptul că am câștigat și Champions League acolo, că am participat și la un Mondial al Cluburilor. E un fotbal de calitate cu jucători de calitate. E un fotbal interesant cu jucători disponibili să învețe să muncească. Din punct de vedere al inteligenței tactice, jucătorii pe care i-am întâlnit eu la Al-Hilal au un nivel foarte ridicat.

Singura problemă este clima. Modul lor de viață este complicat. Nopți nedormite, dormit în timpul zilei. Este o dificultate. Îți spun, modul în care acea echipă juca, nu știu, îmi dădea emoții, fiori de emoții. Cum vedeam cum joacă, cum se implică. Plăcerea lor de a avea mingea, disponibilitatea lor de a juca la 38 de grade”, a spus Răzvan Lucescu, în cadrul emisiunii difuzate pe Facebook Sport.ro și Sport.ro, „SuperFanii”.

Ce echipe a antrenat Răzvan Lucescu

Antrenorul român a ajuns la PAOk în vara anului 2021 și mai are contract cu trupa din prima ligă a Greciei la fotbal până la finalul lui iunie 2024. Conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate, Transfermarkt, Răzvan Lucescu a obținut o medie de 1.77 de puncte pe meci în 79 de jocuri pe banca tehnică a grecilor.

Tehnicianul a mai fost principal de-a lungul carierei sale de antrenor la FC Brașov, Rapid București, El-Jaish, Petrolul, Skoda Xanthi și Al-Hilal. Totodată, Lucescu a fost selecționerul României în perioada aprilie 2009 - iunie 2011, unde a strâns 21 de meciuri.