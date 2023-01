Răsturnare de situație! Dorit lângă Ronaldo la Al-Nassr, Keylor Navas e la un pas de Premier League

UPDATE: Jurnalistul Nicolo Schira scrie că Navas a refuzat oferta venită din partea lui Al-Nassr, chiar dacă presa internațională a scris că Ronaldo s-ar fi implicat pentru a-l aduce pe fostul său coleg de la Real Madrid la Riyadh.

Costaricanul este în discuții avansate cu Nottingham Forest, așa cum anunță mai multe publicații din Franța.

Keylor #Navas had turned down a rich bid from #AlNassr in the last weeks because he wants to stay in Europe: he could leave #PSG in January and now he is in advanced talks with #NottinghamForest . #transfers #NFFC

S-a zvonit că Al-Nassr este interesată de serviciile fostului portar de la Real Madrid, în prezent la PSG, căruia arabii i-ar fi oferit și un contract valabil pe trei sezoane. Acum, se pare că Navas a primit o altă ofertă, din Premier League.

Nottingham Forest este ”serios interesată” de serviciile lui Keylor Navas, care ar putea fi transferat sub formă de împrumut de la PSG, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Navas ar fi tentat de o experiență în Premier League, astfel că acum mutarea depinde doar de PSG, care va decide dacă-l va ceda sau nu pe costarican sub formă de împrumut la fosta câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni.

Nottingham Forest are seriously interested in signing Keylor Navas on loan from PSG. Concrete idea as he'd be open to try Premier League experience. ???????????? #NFFC

Deal depends on Paris Saint-Germain - French club will decide whether they want to loan Keylor out or not. pic.twitter.com/G289G5FxZz