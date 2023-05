Zvonurile potrivit cărora sud-americanul ar fi în vizorul formației arabe au apărut încă din iarnă. Messi ar fi ademenit în Arabia Saudită cu un salariu fabulos, de 400 de milioane de euro pe an.

Leo Messi, ca și transferat în Arabia Saudită!

Agenția Franceză de Presa (AFP) anunță că transferul lui Leo Messi în Arabia Saudită este ca și făcut, doar că nu a fost menționat numele clubului pentru care sud-americanul va juca. Cel mai probabil, este vorba despre Al-Hilal.

Rămâne de văzut dacă, într-adevăr, Messi va juca în Arabia Saudită, având în vedere că au existat și zvonuri cu privire la intenția sa de a reveni la Barcelona.

#BREAKING Messi's move to Saudi a 'done deal': source close to negotiations pic.twitter.com/9XN1BAum03 — AFP News Agency (@AFP) May 9, 2023

Potrivit jurnalistului Pablo Gravellone, Messi ar fi dispus să accepte oferta celor de la Al-Hilal doar în cazul în care transferul la Barcelona ar deveni imposibil.

Messi, recent revenit la antrenamentele lui PSG după ce a fost suspendat, a fost unul dintre cei mai eficienți jucători ai parizienilor în acest sezon, reușind să marcheze 20 de goluri în 37 de partide, cifră la care se adaugă și 19 pase decisive.

Barcelona, situație delicată din punct de vedere financiar

Este bine cunoscut faptul că Barcelona trece printr-o perioadă delicată din punct de vedere financiar, și chiar dacă Messi ar urma să vină liber de contract, conducerea tot ar fi nevoită să elibereze o sumă importantă din bugetul clubului.

În plus, în următoarele două sezoane, Barcelona ar urma să primească o lovitură la nivel financiar din cauza renovării stadionului Camp Nou. Echipa se va muta pe Stadionul Olimpic din Barcelona, care are o capacitate de aproximativ 55.000 de locuri, mult sub cea a giganticului Camp Nou (peste 99.000). Astfel, clubul va pierde o sumă importantă din vânzarea de bilete.