Pirlo s-a despărțit de locul 9 din Turcia, însă are pretenții mari pentru sezonul viitor. Unde vrea să antreneze

Pirlo a plecat de la Fatih Karagumruk, locul 9 în Turcia. El a pregătit echipa timp de aproape un an și a fost pus pe liber cu trei etape înainte de finalul campionatului.

Pirlo vrea să revină în Europa de Vest

Conform TuttomercatoWeb, Pirlo vrea să antreneze din nou într-un campionat de top. El își dorește să preia în această vară o echipă care joacă în Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga sau Ligue 1.

Presa din Italia scrie că Andrea Pirlo își dorește să se implice într-un proiect nou și să construiască o echipă de la zero. El consideră că a făcut o treabă excelentă în Turcia, unde nu era dispus să mai rămână pentru încă un sezon.

Fatih Karagumruk nu mai are obiectiv în acest final de sezon, astfel că Pirlo a considerat că treaba lui s-a încheiat. Fostul mare mijlocaș ar fi fost contactat între timp de Besiktas, Istanbul Basaksehir și Trabzonspor, dar a transmis că nu vrea să mai rămână în Turcia.

Pirlo a condus-o pe Fatih Karagumruk în 34 de meciuri oficiale. Turcii au înregistrat 11 victorii, 11 remize și 12 înfrângeri în mandatul italianului. Echipa a marcat 74 de goluri și a încasat 70.

Karagumruk a suferit trei eșecuri la rând în ultimele trei jocuri: 0-1 vs Antalyaspor, 2-3 vs Adana Demirspor și 1-4 vs Trabzonspor. Se pare că și oficialii clubului au fost de acord ca Pirlo să plece acum de la echipă.

Ca jucător, Andrea Pirlo a câștigat Campionatul Mondial în 2006. De asemenea, el are în palmares două trofee UEFA Champions League, ambele cucerite cu AC Milan. De-a lungul carierei, fostul mijlocaș a evoluat pentru Brescia, Inter, Reggina, AC Milan, Juventus și New York City FC.

L-a antrenat pe Drăgușin la Juventus

Fundașul român Radu Drăgușin (21 de ani) a debutat la Juventus în mandatul lui Andrea Pirlo.

Internaționalul român a prins patru meciuri oficiale în prima echipă a lui Juventus. El a jucat mai mult pentru gruparea Primavera a clubului, asta după ce a impresionat la toate categoriile de vârstă.

Andrea Pirlo l-a lăudat pe Drăgușin în 2021, într-un interviu acordat pentru Gazzetta dello Sport: "Este un jucător de mare perspectivă care a demonstrat că poate juca de la egal la egal cu vedetele din echipă. Poate progresa enorm", a spus Pirlo.