Pepe a semnat! La ce echipă va juca în sezonul viitor

Pepe a rămas în decembrie 2018 fără echipă, după o scurtă escapadă la Besiktas, însă în ianuarie 2019 a revenit la Porto, de unde l-a transferat Real Madrid pentru 30 milioane de euro în iulie 2007.

Aflat la finalul înțelegerii, Pepe a semnat prelungirea până în iunie 2024. Asta înseamnă că portughezul va evolua pentru Porto și după ce va împlini 41 de ani!

„Voi da mereu totul din mine să reprezint acest club”, a spus Pepe, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano.

