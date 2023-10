Pep Guardiola a reacționat după ce Messi a spus că naționala Argentinei se aproape de Barcelona din perioada sa 

Naționala condusă de Leo Messi a câștigat Mondialul mult visat, în ciuda începutului cu stângul, înfrângere cu Arabia Saudită, scor 1-2. Meciurile naționalei albiceleste de atunci au fost de-a dreptul spectaculoase, cu numeroase răsturnări de situație, inclusiv finala.

Argentina a condus cu 2-0, dar s-a văzut egalată, iar câștigătoarea s-a decis la loviturile de departajare. Leo Messi a vorbit despre parcursul naționalei sale, pe care a comparat-o cu Barcelona din perioada lui Pep Guardiola.

Câștigător al triplei cu Manchester City în sezonul trecut, Pep Guardiola a vorbit despre naționala Argentinei, arătându-se impresionat de modul în care jucătorii lui Lionel Scaloni s-au prezentat la turneul din Qatar. Tehnicianul catalan a vorbit și despre declarațiile lui Leo Messi.

„Argentina m-a surprins în timpul Campionatului Mondial în momentele dificile, când au jucat sferturile de finală cu Olanda, în finală, au condus cu 2-0, apoi 2-2, de obicei echipele renunță și pierd într-un astfel de scenariu, dar ei nu au făcut-o. Emoțiile sunt extrem de importante. Cum au reușit să gestioneze situația a fost de necrezut.

Cred că în prima repriză a Argentinei din finala Mondialului împotriva Franței calitatea a fost atât de impresionantă și e extrem de greu, cred că a fost una dintre cele mai bune finale văzute. Nu poți fi campion mondial dacă nu ai ceva special în toate departamentele, dar și mentalul puternic. De aceea Argentina e campioană mondială. Noi (n.r. Manchester City) am reușit să facem tripla sezonul trecut pentru că am fost atât de puternici de asemenea.

(n.r. ce părere ai despre declarația lui Messi?) E un compliment incredibil. Messi are o mentalitate fotbalistică senzațională și cunoaștere. Când te compară cu campionii mondiali e un lucru superb. Este o opinie frumoasă”, a declarat Pep Guardiola.

