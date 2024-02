Inter Miami a jucat pe teren propriu primul meci al sezonului, pe care l-a câștigat cu 2-0. Scorul a fost deschis de Taylor, din pasa lui Leo Messi, care a fost titular și integralist în duelul de pe DRV PNK Stadium. Avantajul gazdelor a fost dublat de Gomez, care a înscris din pasa lui Luis Suarez.

Campionul mondial s-a evidențiat cu o nouă fază spectaculoasă, care s-ar fi putut încheia cu gol pentru echipa sa. Messi a primit la marginea careului, în partea dreaptă și și-a făcut balonul pe stânga, pentru a pătrunde în careu și șuta, însă a întâlnit un 'obstacol' în calea sa.

Un adversar se afla la pământ, chiar în semicerc, aflându-se pe trasa lui Messi, care a săltat puțin balonul peste el și l-a driblat, în încercarea de a înscrie.

Messi really chipped a player who was down injured ???? pic.twitter.com/BN3fpsDjxy