"OOPS, I DID IT AGAIN!" :) Efectul "Ramos" e inca acolo, Karius GAFEAZA din nou! Eroarea majora a portarului lui Besiktas in ultimul meci disputat. VIDEO

Loris Karius (26 ani) a comis o noua gafa de proportii in ultimul meci pe care Besiktas l-a jucat cu Altinordu.

Portatul lui Besiktas inca resimte "efectul Ramos" din finala Champions League din 2018, cand Liverpool a fost invinsa de Real Madrid, cu 1-3. Fundasul madrilenilor a avut o intrare mai dura la portarul lui Liverpool, care l-a marcat decisiv si l-a facut sa gafeze la goluri.

Dupa acel meci, Karius a fost cedat de Liverpool, sub forma de imprumut, la Besiktas, insa turcii nu vor sa ii activeze clauza de cumparare, mai ales dupa ultimele erori comise.

In ultimul amical al lui Besiktas, cu Altinordu, incheiat 2-2, Karius a gresit impardonabil si a trimis mingea in propria poarta, la scorul de 1-0 pentru echipa sa. Portarul a incercat sa retina mingea venita dintr-o centrare la coltul scurt, insa a scapat-o si a impins-o in poarta.