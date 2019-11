Neymar "la reducere" pentru Barcelona! Descoperirea facuta de spanioli: cum pot catalanii sa-l aduca pe brazilian pe Camp Nou la pret redus

Barcelona ar putea avea o ultima portita pentru a-l readuce pe Neymar pe Camp Nou.

Potrivit jurnalistilor de la Sport, catalanii l-ar putea achizitiona pe starul brazilian la reducere.

In vara lui 2020 se va fi scurs 60% din perioada contractuala a lui Neymar cu PSG. Astfel, Barcelona ar putea sa profite de un caz similar, bazat pe "jurisprudenta", si sa achite 180 de milioane de euro pentru jucatorul brazilian. 150 de milioane ar fi achitate pe loc, iar Rakitic si Todibo ar intra si ei in afacere.

PSG l-ar fi dat si in aceasta vara pe Neymar Barcelonei, insa seicii au cerut 220 de milioane de euro in schimbul sau. Catalanii nu au acceptat aceasta suma, avand in vedere ca in 2017, PSG a platit 222 de miioane de euro pentru Neymar.

Un alt element cheie in afacere ar fi dorinta celor de la PSG de a-l pastra pe Kylian Mbappe cu ajutorul unui contract bomba, cu un salariu de aproximativ 35 de milioane de euro pe an, similar cu cel pe care seicii i-l ofera si lui Neymar. Daca PSG ajunge sa ii dea salariul astronomic si lui Mbappe, intra sub incidenta fair-play-ului financiar si risca sa nu mai aiba dreptul de a transfera jucatori sau sa fie depunctata. Astfel, campioana Frantei ar putea sa fie nevoita sa renunte la Neymar, pentru a-l pastra pe mai tanarul Mbappe.