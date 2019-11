Neymar e cu un pas la Barcelona! Decizia de ULTIMA ORA luata de starul brazilian prin care forteaza transferul pe Camp Nou! Anuntul momentului in Spania

Neymar e tot mai aproape de Barcelona.

Telenovela transferului lui Neymar la Barcelona continua. Starul brazlian mai are contract cu PSG pana in 2022, iar seicii celor de la PSG i-au oferit o noua intelegere, pana in anul 2025. Neymar a refuzat oferta venita din partea clubului, iar sansele sa ajunga pe Camp Nou sunt din ce in ce mai mari, scriu cei de la Sport.es

Faptul ca Neymar a refuzat oferta de prelungire, nu are legatura cu partea financiara ci cu faptul ca atacantul celor de la PSG nu s-a adaptat in Franta, iar acest lucru s-a a vazut si pe teren in evolutiile sale.

Neymar nu a mai jucat din octombrie, ultimul meci in care a evoluat fiind cel din octombrie in care nationala Braziliei a disputat un amical impotriva Nigeriei, meci in care Neymar s-a accidentat. 180 de milioane este cota lui Neymar in acest moment pe transfermarkt.com