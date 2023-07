„Familie care a făcut imposibilul pentru cariera ta!” A apărut scrisoarea pe care PSG i-a trimis-o lui Kylian Mbappe

Atacantul a fost exclus din lotul campioanei Franței pentru turneul de pregătire din această vară, care va fi susținut în Asia. Decizia vine după ce Kylian Mbappe a anunțat că nu își va activa opțiunea din contract care să îi prelungească înțelegerea până în 2025.

RMC Sport a publicat conținutul scrisorii pe care Paris Saint-Germain i-a trimis-o lui Kylian Mbappe, în care parizienii îl acuzau, în mod indirect, pe fotbalist că ar fi nerecunoscător.

„Înainte de toate, e esențial să îți amintești că spiritul care a condus discuțiile noastre în primăvara lui 2022 a fost întotdeauna de a te vedea continuând alături de Paris Saint-Germain, o familie care a făcut imposibilul pentru cariera ta în atâția ani în timp ce ne-a permis, când am ajuns la un acord cu tine, să răspundem favorabil unei cereri de transfer.

Acest spirit s-a regăsit în toate discuțiile noastre, care sunt în continuare purtate de bunăvoința pe care o menținem la club. Mai mult în acest spirit ai apărut pe 21 mai 2022 pe Parc des Princes pentru a-ți anunța colaborarea cu un tricou printat cu 2025, care a transmis un mesaj extrem de clar fanilor și în comunitatea fotbalului.

Vei înțelege astfel că scrisoarea ta, aparent semnată la câteva săptămâni de la anunțul prelungirii tale și impactul global (și bine înainte de finalul ferestrei de mercato din 2022) și 'scăparea' sa (un an mai târziu) concomitent cu recepția sa nu a eșuat să ne provoace daune enorme, contrar spiritului discuțiilor și mai mult anunțând pieței că vei fi liber pe 30 iunie 2024, agravând astfel daunele provocate clubului.

PSG reamintește că ținând cont de investițiile din lumea fotbalului, viitorul lui Mbappe poate fi un transfer în această vară sau o prelungire după iunie 2024, 'care a fost în mod clar stabilită între noi. Așa au plecat toți marii jucători, precum tine, de la cluburile lor, lăsând o moștenire pe viață și, în schimb, ajutând clubul care te-a ajutat și ți-a sprijinit familia încă de când erai adolescent'”, se arată în scrisoarea publicată de RMC Sport.

