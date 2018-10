"Messi a fost dezamagit de TRADATORII din jurul lui! Ii SCUIP in fata pe tradatori!" Acuzatii socante ale lui Maradona

Maradona crede ca Messi nu are nicio vina pentru esecurile nationalei Argentinei.

Legenda fotbalului din Argentina, Diego Armando Maradona, considera ca Leo Messi a fost dezamagit de jucatorii din jurul sau si de membrii ai Federatiei din Argentina dupa esecul nationalei de la Mondial. Castigator al Cupei Mondiale cu Argentina in 1986, Maradona i-a luat apararea lui Messi.

"De asta i-am tot spus lui (Messi) sa nu se mai intoarca la nationala si sa ia asupra lui toata vina. Vom plange dupa el pentru ca nu mai exista un jucator ca el, insa daca Messi esueaza, atunci o face si Federatia. Este foarte usor sa spui ca Messi este vinovat, insa ei il omoara. Iar asta ma doare cel mai tare pentru ca daca exista conationali care il iubesc pe Messi cu adevarat, ar fi trebuit sa iasa si sa-l apere, nu sa isi tina gura.



M-am inselat in ceea ce il priveste pe Mascherano, am crezut ca e un lider. Astazi insa trebuie sa spun ca Mascherano nu este ceea ce credeam, insa aceasta greseala este doar a mea, nu a lui" a spus Maradona intr-un interviu pentru Infobae.

Intrebat daca se mai gandeste la postul de selectioner al Argentinei, Maradona a raspuns: "Nu ma voi intoarce. Vreau sa fac multe lucruri aici (la Dorados din Mexic) iar la echipa nationala (a Argentinei) sunt numai tradatori, nu mai intorc. Am vrut un nou presedinte (al Federatiei) si ne-am trezit cu Claudio Tapia. Sunt si eu vinovat. A venit sa imi ceara sprijinul si am spus da. Mi-a spus multe lucruri si n-a facut nimic, nu m-a mai sunat. Asta e o tradare iar eu scuip in fata tradatorii" a mai spus Maradona.