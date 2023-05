Suspendat de Paris Saint-Germain după ce a plecat în Arabia Saudită fără să aibă acordul clubului, Leo Messi a postat un clip în care a vorbit despre scandalul izbucnit. Superstarul argentinian și-a prezentat scuzele față de coechipierii săi și față de PSG pentru excursia făcută.

În clipul pe care l-a postat, Leo Messi a precizat că nu știa că nu va mai exista o zi liberă după meci, motiv pentru care a ales să plece în Arabia Saudită. Argentinianul a explicat și că amânase deja plecarea în Arabia de câteva ori, astfel că nu ar fi putut să facă acest lucru și de această dată și a încheiat prezentându-și, din nou, scuzele față de club.

„Voiam să fac acest clip după tot ceea ce s-a întâmplat, înainte de toate vreau să îmi prezint scuzele în fața coechipierilor mei, clubului. Sincer, am crezut că vom avea o zi liberă după meci, așa cum s-a întâmplat și în săptămâna precedentă.

Aveam călătoria organizată și nu o puteam anula, pentru că am mai amânat-o înainte. Îmi prezint scuzele pentru ceea ce am făcut, aștept ca clubul să decidă ce se va întâmpla în cazul meu”, a declarat Leo Messi în clipul postat.

Leo Messi statement ???????????? #Messi

“I thought we were going to have a day off after the game as always. I had this trip organized and I couldn't cancel it. I had already canceled it before…”.

“I apologize to my teammates and I'm waiting for what the club wants to do with me”. pic.twitter.com/GBuarEgwSl