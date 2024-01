Cotat la 15 milioane de euro, potrivit site-urilor de specialitate, atacantul lusitan a semnat cu arabii după ce s-a despărțit la finalul anului 2022 de Manchester United. Cristiano Ronaldo are contract cu Al Nassr până la finele stagiunii 2024/25.

La 38 de ani, Cristiano Ronaldo a dezvăluit când se va retrage

Cu 53 de goluri reușite în anul 2023, Cristiano Ronaldo a fost cel mai bun marcator. Lusitanul i-a întrecut pe Harry Kane, Kylian Mbappe sau Erling Haaland și a reușit să revină pe prima scenă și la 38 de ani.

Pe 5 februarie, CR7 va împlini 39 de ani

Vorbind despre retragerea sa, Cristiano Ronaldo a subliniat faptul că în momentul în care simte că i s-au terminat bateriile, atunci va lua decizia de a-și agăța ghetele în cui.

”Atunci când consider că e gata, o să mă retrag!”, a spus Cristiano Ronaldo, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media. ”Poate în 10 ani?!”. a continuat lusitanul în glumă.

???????? Cristiano Ronaldo when asked about end of his career and retirement. “The moment I feel I’m done, I'll retire… maybe in 10 years?!”. pic.twitter.com/Mlqc2QYYCx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2024

„Cristiano are pasiune pentru fotbal, Neymar pentru alte lucruri!” Antrenorul lui Al Hilal a vorbit despre fotbalistul brazilian

Jorge Jesus, antrenorul lui Al Hilal, a vorbit recent despre jucătorul brazilian, comparându-l pe acesta cu Cristiano Ronaldo, alt star care strălucește în Arabia Saudită.

„Cristiano Ronaldo are mai multă pasiune pentru fotbal, de aia, prioritizează fotbalul. Neymar are mai multă pasiune pentru alte lucruri și pune acele lucruri, cum sunt viața sa privată, pe primul loc. Însă ca jucător e fabulos. Dar și ca om, am petrecut o lună și jumătate cu el, m-a surprins pozitiv la toate capitolele.

Nu am avut deloc noroc la începutul mandatului. De ce? Nu am muncit niciodată cu Neymar. Am lucrat o lună și jumătate, atât. E ceva ieșit din comun, e ieșit din comun. Astfel am pierdut din calitate, cel puțin ofensiv. Este un băiat extrem de ușor de anrenat, e un băiat extrem de dulce și înțelelgător”, a declarat Jorge Jesus citat de Mundo Deportivo.