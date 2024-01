Cristiano Ronaldo e convins: "Arabia Saudită e peste Ligue 1 deja! Am venit aici să schimb mentalitatea"

La Globe Soccer Awards, Cristiano Ronaldo a primit "Maradona Award" pentru cele 54 de goluri marcate în 2023 - record la nivel mondial în acest an.

Starul portughez a oferit și un interviu pe scenă în care a vorbit despre nivelul campionatului din Arabia Saudită. Ronaldo spune că Saudi Pro League este deja la un nivel superior față de Ligue 1, campionatul Franței.

"Campionatul din Arabia Saudită nu este mai slab decât Ligue 1. Saudi Pro League este deja un campionat mai competitiv decât Ligue 1, pot spune asta după un an petrecut aici. Suntem mai buni decât Franța deja.

Am venit aici să schimb mentalitatea. Mă simt foarte fericit la Al Nassr, a fost o mare schimbare. Campionatul din Arabia Saudită este într-un proces de transformare, va dura ceva timp, dar pas cu pas va atinge cel mai înalt nivel. Cred că în curând va deveni unul dintre cele mai puternice trei campionate din lume. E un motiv de mândrie", a spus Cristiano Ronaldo.

