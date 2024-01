Cum l-a numit CR7 pe Erling Haaland: ”Gândiți-vă! Am fost cel mai bun marcator al anului”

Portughezul s-a înțeles cu arabii după ce a plecat de la Manchester United. Cristiano Ronaldo a semnat un contract valabil până la finele sezonului 2024/25 cu Al Nassr, grupare din Saudi Pro League.

Cristiano Ronaldo a încheiat anul 2023 cu 53 de goluri înscrise, fiind cel mai bun marcator, devansându-i pe Harry Kane (52 de goluri), Kylian Mbappe (52 de goluri) și pe ”bestia” de la Manchester City, Erling Haaland (50 de goluri).

Lusitanul a subliniat faptul că nu ascultă de critici și că apreciază momentele în care lumea îl critică, pentru că reușește de fiecare dată să arate că poate avea succes și la 38 de ani.

”Am fost cel mai bun marcator al acestui an, gândiți-vă să bați mici animale ca Haaland! Sunt mândru. Și voi avea 39 de ani cât de curând. Îmi place când oamenii au dubii față de mine și după ajung la succes. Nu mă afectează critica”, a spus Cristiano Ronaldo, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

???? Cristiano Ronaldo: “I was the best goalscorer this season, imagine beating young animals like Haaland… I’m proud. And I’ll be 39 soon!”.

“I like when people doubt again about me and then I’m successfull. I don’t get affected by the criticism”. pic.twitter.com/aKwy2olhlA